РИАМО - 12 фев. В Подмосковье в 2019 году более чем на 9% снизился показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Более 1,5 миллионов жителей Московской области тестируют на ВИЧ ежегодно, согласно данным Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. В 2019 году тестирование прошли 24,5% жителей региона.

«Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в области в 2019 году снизился на 9,4%, что свидетельствует об эффективности реализуемых на территории Московской области мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции», - отметил главный специалист министерства здравоохранения Подмосковья по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Александр Пронин.

Он добавил, что ситуацию с ВИЧ мониторят ежемесячно. Сегодня Московская область занимает второе место в России по числу людей, получающих антиретровирусную терапию, это более 27 тысяч пациентов.

Своевременно начатое лечение позволяет не только улучшить качество жизни людей с ВИЧ-инфекцией, но и защитить своих близких. Пациенты, получающие лечение и имеющие неопределяемую вирусную нагрузку, становятся безопасными для окружающих.