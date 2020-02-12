РИАМО - 12 фев. Стали известны результаты проведенного в 2019 году Министерством просвещения РФ мониторинга качества подготовки кадров за 2018 год, Московский Губернский колледж искусств вошел в список лучших образовательных учреждений культуры и искусства Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры региона.

«Из 157 организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, Московский Губернский колледж искусств вошел в топ-3 по Московской области и в топ-500 федерального рейтинга», - сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Мониторинг проводится ежегодно. Он включает анализ множества показателей, характеризующих работу образовательных учреждений. Среди них - качество подготовки, участие и победы студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, кадровый состав и трудоустройство выпускников, образовательная, международная, финансово-экономическая деятельность, инфраструктура.

В 2018 году в мониторинге принимали участие 4627 организаций среднего профессионального образования Российской Федерации. Всего в топ-500 федерального рейтинга попали 26 учебных заведений Московской области.

Московский Губернский колледж искусств ведет подготовку специалистов по 13 направлениям, в настоящее время в нем обучается 1298 человек.

За 72 года в Московском Губернском колледже искусств подготовлено свыше 11 тысяч специалистов сферы культуры и искусства: исполнителей, преподавателей, профессиональных вокалистов и музыкантов, актеров, библиотечных работников, руководителей творческих коллективов, структурных подразделений и учреждений.

26 апреля 2020 года в колледже искусств пройдет День открытых дверей.