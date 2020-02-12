РИАМО - 12 фев. Инспекторы Госадмтехнадзора в прошлом году провели 23 проверки состояния территорий в сфере чистоты, порядка и благоустройства в округах Московской области, в результате чего было устранено 437 замечаний руководителей надзорного ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов выделил округа, которые наиболее оперативно и качественно устранили все выявленные нарушения.

«По итогам объезда Пушкинского городского округа были оперативно устранены нарушения по семи адресам. В том числе, на Московском проспекте была заасфальтирована площадка для отсека крупногабаритного мусора, демонтированы лишние звенья в ограждении и заменены игровые элементы на детской площадке», - говорится в сообщении.

Также там были установлены новые информационные щиты и устранены аварийные деревья. На улице Инессы Арманд отремонтировали спортивную площадку и оборудовали контейнерную площадку, а в микрорайоне Серебрянка проведен ямочный ремонт. Всего устранены замечания по 17 пунктам протокола.

Меры по очистке территории от мусора были приняты в городском округе Истра. На улице Панфилова была оборудована контейнерная площадка и устранен склад строительных отходов, на Яблоневой, Советской, Юбилейной, Рабочем проезде – устранены навалы мусора. На улице Босова были оборудованы дополнительные места для парковки автотранспорта. Устранены замечания по 29 пунктам протокола.

В результате проверки Сергиево-Посадского округа были устранены замечания по 14 позициям протокола. Так, были устранены незаконные свалки в деревнях Шеметово и Глинково, очищены от навалов контейнерные площадки на улицах Южная, 4-я Гражданская, Симоненкова, 2-й Кирпичный завод, Заводская.

«Во время инспектирования территорий все замечания попадают в протокол объезда и подлежат устранению в сроки, определенные областным законодательством. Иногда представители администрации, региональных операторов, ответственных компаний принимают меры в день объезда», - отметил Баженов.