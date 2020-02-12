РИАМО - 12 фев. Иностранные студенты Института Пушкина сыграют в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева в спектакле «Ромео и Джульетта» в День святого Валентина, говорится в сообщении пресс-службы института.

«Пьеса Шекспира в ее современном прочтении давно включена в репертуар этого театра. Но только единственный раз в году зрителям выпадает шанс увидеть особенную версию спектакля, где вместе с профессиональными актерами участвуют иностранцы. Пьеса разделена на четыре новеллы: встреча главных героев, венчание, расставание и смерть. В каждой части выступают новые Ромео и Джульетты, при этом один из пары обязательно иностранец», — говорится в сообщении.

Студенты Института Пушкина из Боснии и Герцеговины, Индии, Китая, Мали, Сирии и Чехии будут выступать на своих родных языках. К примеру, Алтамас Али из Индии исполняет Ромео на хинди.

«До спектакля я не читал «Ромео и Джульетту». Но сейчас я прочитал всю пьесу на английском. Раньше любовь была серьезнее. Ромео и Джульетта – это вечная история. В Индии существует трагическая история любви Лейлы и Маджнуна, которая была известна еще до пьесы Шекспира. Лейла и Маджнун любили друг друга, но их семьи запретили им быть вместе из-за религии», — рассказал Али.

Траоре М’ байима из Мали играет няню Джульетты, выступая на французском языке.

«Я впервые играю на сцене. Мне не было очень сложно играть, потому что это на родном языке. Было немножко сложно учить роль. Мне кажется, эта история очень интересная. В Мали есть похожий фильм о девушке, которая влюбилась в юношу, но обе семьи были против их отношений», — рассказала девушка.

Начало спектакля в 19:00.