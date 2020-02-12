РИАМО - 12 фев. В Новомосковском округе Москвы в районе поселка Сосенское построят распределительный газопровод для тепловой станции «Саларьево», что уже согласовали с Градостроительно-земельной комиссией города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«ГЗК согласилась с предоставлением ООО «ТИРОН» девять земельных участков ориентировочной площадью 0,7 гектара в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней», - сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что участки предоставляются для строительства распределительного газопровода для районной тепловой станции «Саларьево» без проведения торгов.

Постановлением правительства Москвы был утвержден проект планировки территории для устройства данного объекта.

Постановлением предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления от существующего газопровода «Мамыри-ГРС Востряково» до районной тепловой станции «Саларьево» с целью дальнейшего теплоснабжения жилой застройки «Саларьево парк».