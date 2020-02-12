РИАМО - 12 фев. Подмосковные спортсмены завоевали еще 13 медалей на всероссийских соревнованиях памяти А. Лунева по длинным метаниям, которые состоялись с 10 по 11 февраля в Адлере, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В метании молота у женщин триумф одержала Софья Палкина, показав непревзойденный результат в 70 метров и 46 сантиметров. Второй стала еще одна подмосковная спортсменка Елизавета Царева с расстоянием 69 метров и 43 сантиметра», – говорится в сообщении.

Среди юниоров до 23 лет серебро досталось Олегу Клыкову, а бронза – Александру Ванюгову. Их результат составил 63 метра и 28 сантиметров и 61 метр и 14 сантиметров соответственно. В этой же дисциплине среди мужчин бронзу завоевал Денис Лукьянов, установивший отметку в 71 метр и 72 сантиметра.

В метании диска среди юношей до 18 лет победил Степан Рухов (60 метров и 81 сантиметр). Также серебро покорилось Александру Добренькому среди мужчин. Он сумел показать результат 58 метров и 88 сантиметров. Бронзовым призером стал Сергей Демидов в аналогичной дисциплине в возрастной категории юниоров до 23 лет. Он метнул снаряд на 49 метров и 8 сантиметров.

Екатерина Струнина первенствовала в метании копья среди девушек до 18 лет (40 метров и 97 сантиметров). В этой же возрастной группе серебро досталось Ивану Ломовцеву (56 метра и 32 сантиметра). Среди юниорок до 20 лет у Анны Дурмановой бронза (43 метра и 98 сантиметров), а у юниорок до 23 лет серебряная и бронзовая медали у Елизаветы Поротиковой и Александры Ивановой (49 метров и 1 сантиметр и 48 метров и 18 сантиметров соответственно).

«Подмосковная команда показала впечатляющее выступление на всероссийских соревнованиях по длинным метаниям в Адлере завоевав в сумме 15 медалей различного достоинства. Награды завоеваны во всех возрастных категориях. Такой уровень – это результат грамотной тренерской работы и мотивации спортсменов. Среди победителей и призеров как уже известные легкоатлеты, так и новые имена, которые, я уверен, вскоре болельщики будут слышать гораздо чаще», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.