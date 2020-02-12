РИАМО - 12 фев. В Московском метрополитене контролер помог поймать преступника, который находился в федеральном розыске и пытался проехать в метро, воспользовавшись чужой льготной картой, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«ГКУ «Организатор перевозок» тесно сотрудничает с правоохранительными органами и регулярно помогает в поимке преступников, находящихся в федеральном розыске. Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД», - сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

Контролеры остановили нарушителя 7 февраля в 12:15 на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии за попытку пройти в метро по чужой льготной персонифицированной карте.

Злоумышленника провели в полицию, чтобы установить личность, так как при себе у него не было соответствующих документов. При проверке сотрудником полиции было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске из-за кражи.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Задержанному также предстоит выплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей за неправомерное использование льготной персонифицированной карты для прохода за пределы пропускных пунктов станций метрополитена.

«Контролеров, оказавших содействие в поимке преступников, традиционно поощряют ведомственными наградами», — отметил Павлов.