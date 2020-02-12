РИАМО - 12 фев. В ГУ МВД России по Московской области приняли решение оформить гражданину Таджикистана и отцу 11 детей Абдуманнону Сатторову бессрочный вид на жительство, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МВД РФ.

Ранее жительница Подмосковья Светлана Сатторова сообщала СМИ, что ее семья не может получить собственное жилье и вынуждена снимать квартиру, также на детей не выплачивают пособия. Причина в том, что глава семейства является гражданином Республики Таджикистан и не может оформить гражданство РФ.

«Сотрудники полиции приняли решение по обращению А. Сатторова в максимально короткий срок. Многодетный отец может получить необходимые документы в Отделе по вопросам миграции МУ МВД России «Орехово-Зуевское», - говорится в сообщении.

Позже Сатторов сможет подать заявление на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, без соблюдения условия о сроке проживания.

Администрация Орехово-Зуевского округа поможет Сатторовым быстро оформить необходимые документы для получения субсидии на приобретение жилья по областной программе «Жилище».

Ранее семье выплатили около 180 тысяч рублей и подарили коляску для недавно родившегося 11-го ребенка — малышки Сабрины.