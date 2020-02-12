РИАМО - 12 фев. В Москве 20 февраля участок дороги от 1-ого Котельнического переулка вдоль дома №17 по Котельнической набережной станет двусторонним, что сделает проезд там более быстрым, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Чтобы попасть на Котельническую набережную от дома 17, на данный момент нужно проехать по Гончарной улице, а потом по 5-му Котельническому переулку.

«Благодаря изменению схемы движения, от дома 17 можно будет сразу выезжать на набережную, и сокращать путь более, чем на 1,1 километра», - говорится в сообщении.

Водители не испытают никаких неудобств, так как для организации двустороннего движения ликвидируют всего одно парковочное место.

ЦОДД советует всем быть внимательны и руководствоваться требованиями дорожных знаков.