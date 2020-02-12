РИАМО - 12 фев. В рамках утвержденного проекта планировки территории, прилегающий к западной части ЦКАД, пройдет модернизация инженерной инфраструктуры и дорожной сети, а также обеспечение безопасности населенных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На проектируемой территории планируется построить жилые объекты площадью более 157 тысяч квадратных метров. В том числе жилые многоквартирные дома, на первых этажах которых разместятся предприятия торгово-бытового и сервисного назначения, детские и общественные досуговые центры», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В новой Москве проектирование ведется комплексно. Одновременно планируется возводить объекты социальной инфраструктуры, торговые и административно-деловые, а также складские и производственные здания.

«С появлением новых предприятий, технопарков, логистических центров возникает реальная возможность создания рабочих мест в районе проживания», - добавила Княжевская.

По ее словам, пожарное депо с учебно-тренировочной башней и скалодромом появится для обеспечения безопасности жилых и промышленных объектов вблизи деревни Дешино Михайлово-Ярцевского поселения.

Также проект предусматривает модернизацию инженерных коммуникаций, в том числе перекладку газопровода, водозаборных и канализационных станций, будет построена новая котельная.

Княжевская отметила, что для социальных и жилых объектов новой Москвы необходимо серьезное ресурсное обеспечение. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил развивать инженерную инфраструктуру опережающими темпами.