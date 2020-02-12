РИАМО - 12 фев. В Сергиевом Посаде в парке Скитские пруды» в День защитника отечества состоится межрегиональная военно-патриотическая игра «Зарница, говорится в сообщении пресс-службы ВПК «Патриот».

Участниками «Зарницы» станут команды школьников, воспитанников клубов и спортивных учреждений 2003 – 2013 годов рождения из Сергиева Посада, Краснозаводска, Пушкина, из города Карабаново и Александров Владимирской области.

«Военно-патриотическая игра «Зарница» занимает важное место в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Она представляет собой комплекс мероприятий гражданско-патриотического и военно-прикладного характера», - говорится в сообщении.

В одной команде должно быть пять участников. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: старшая и младшая. Старшая возрастная категория 2003-2010 годов рождения. Младшая возрастная категория 2011-2013 годов рождения.

15 команд подали заявки на участие, а также одна московская команда, которая выступит вне конкурса.

Организатором игры являются Сергиево-Посадская районная общественная организация «Военно-патриотический клуб «Патриот» при поддержке администрации Сергиево-Посадского городского округа и мотоклуба «Ночные волки» России.