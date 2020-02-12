РИАМО – 12 фев. Молодая пассажирка закатила истерику в такси в Москве, требуя от водителя как можно быстрее довезти ее до места назначения, водитель снимал все происходящее на телефон, передает РЕН ТВ.

Видеозапись оказалась в Сети и тут же стала активно обсуждаться пользователями. На записи видно, как девушка кричит на водителя и требует продолжить движение, при этом она не стесняется в выражениях и даже угрожает мужчине.

«По каким причинам мужчина отказался закончить заказ, пока не уточняется. Судя по всему, причиной остановки стало агрессивное поведение девушки», - отмечается в материале.

Подробностей конфликта таксиста и пассажирки нет. Предварительно, героиней ролика стала фитнес-тренер.

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