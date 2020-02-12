РИАМО - 12 фев. В 2020 году в городском округе Клин продолжится благоустройство вело-пешеходного туристического маршрута «Клин звучит», первый этап которого воплощен в жизнь в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Маршрут охватывает множество интересных достопримечательностей.

«Территория, по которой проходит маршрут, располагается в центральной части города Клин. Часть маршрута проходит по улице Спортивная и сворачивает к Демьяновскому парку, на этом участке планируется восстановление исторической тропы между усадьбой Демьяново и музеем-заповедником имени П. И. Чайковского путем возведения моста через овраг. Вдоль реки Сестра, со стороны центральной части города, простирается живописная прибрежная полоса Сестрорецкого парка», — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрена вело-пешеходная дорожка вдоль всей прибрежной полосы от улицы Карла Маркса до улицы Спортивной.

Велодорожку и тротуар в парковой зоне разделяет зеленая полоса с насаждениями. Это делает ее более безопасной, а также позволяет сохранить существующие деревья. В зоне городских улиц ввиду стесненных условий велосипедная дорожка примыкает к тротуару, но отделена от него объемной полосой из брусчатки.

Вдоль всего маршрута находятся учебные заведения. Строительство вело-пешеходного маршрута позволит школьникам старших классов и студентам добираться туда на велосипедах, а также совершать прогулки после занятий.

«Строительство вело-пешеходного маршрута позволит соединить не только объекты исторического центра, но и удаленные объекты, связанные с именем Петра Ильича Чайковского», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Новый маршрут позволит увеличить турпоток, сделать город более привлекательным.

Работы пройдут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>