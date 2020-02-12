РИАМО - 12 фев. В прошлом году областные кванториумы и изобретариум посетило более 30 тысяч детей Московской области в рамках проводимых там мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Технопарки вызывают высокий интерес как у школьников, так и у их родителей. В учреждениях школьники могут выбрать на свой вкус любое направление, например, робототехнику или информационные технологии», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в Подмосковье состоялось открытие нового кванториума в Балашихе в прошлом году, таким образом на сегодняшний день в регионе функционирует три кванториума и один изобретариум.

По ее словам, в технопарках может заниматься каждый ребенок в возрасте от пяти до 18 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы работаем над тем, чтобы ежегодно в регионе школьникам открывалось все больше возможностей для получения допобразования», - отметила Каклюгина.