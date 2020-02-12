РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Современное освещение и архитектурные формы появятся на площади Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина в текущем году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

Мероприятие провели в среду в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«Работы по благоустройству зон отдыха мы продолжим в 2020 году. Проведем реконструкцию центральной городской площади у Ледового дворца – общая площадь благоустройства более 5 гектаров. Заменим устаревшее покрытие, которое было выполнено около 15 лет назад, выполним систему дренажа, установим современное освещение и архитектурные формы», – сказал Юров.

Он добавил, что также заканчивается проектирование парковой зоны в микрорайоне Дзержинского на территории, прилегающей к Князь-Владимирскому храму. Работы по строительству планируется начать летом.

В 2019 году в Балашихе завершили второй этап благоустройства Пестовского парка, создали зоны отдыха на улицах Заречной и Солнечной, соединив их, а также реконструировав пешеходный мост между ними. Новый парк появился в микрорайоне Никольско-Архангельский. Также обустроены скверы в микрорайоне Южный и возле Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.