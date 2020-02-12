РИАМО - 12 фев. В Москве в этом году панируют ввести в эксплуатацию три здания-трансформера, которые из блоков для начальных классов школы могут быть перепрофилированы в детские сады, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Два здания-трансформера строятся в районе Южное Бутово, еще одно — в районе Куркино.

«В планировку здания заложена возможность трансформации в зависимости от демографической ситуации. Групповые ячейки детсада можно переоборудовать в школьные классы и обратно. Затраты значительно ниже, чем строительство нового здания», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Первыми в эксплуатацию введут два трансформера. Одно из низ строится на Воротынской улице и будет относиться к школе №1985, а второе возводят на улице Адмирала Лазарева — этой такой же 300-местный БНК, который будет относиться к гимназии № 1786. Еще один образовательный объект, который возводится на улице Брусилова, будет относиться к школе №2109.

«Идея строительства трансформеров возникла в 2013 году и по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина были разработаны типовые архитектурно-технические решения комбинированного блока начальных классов с дошкольным отделением», - отметил Левкин.

Он добавил, что в этом году планируется завершение работы по утверждению новых нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области образования.