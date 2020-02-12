РИАМО - 12 фев. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов продолжается реализация программы «Безопасный город», на которую каждый год выделяется порядка 1 миллиарда рублей бюджетных средств, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

Планы по проектированию и строительству необходимой инфраструктуры сформированы до 2022 года.

«Планируем ввести 15 объектов: два административных здания, 11 пожарных депо, два прочих объекта. В текущем году рассчитываем ввести четыре пожарных депо за счет средств городского бюджета», — сообщил глава столичного департамента Владимир Жидкин.

По его словам, уделяется должное внимание вопросам видеонаблюдения и управления дорожным движением.

«В 2020 году в ТиНАО планируется создать ситуационный центр управления дорожным движением. Сотрудники будут мониторить дорожную ситуацию, регулировать транспортные потоки, работать с ГИБДД, ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», — дополнил глава столичного ведомства.

К 2035 году 100% территории округов будет обеспечено различными системами видеонаблюдения, а количество ДТП может снизится до 50%.