РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Центр оказания услуг «Мой бизнес» для поддержки малого и среднего предпринимательства откроют в Балашихе в нынешнем году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.

Мероприятие провели в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«Для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности в Балашихе реализуется муниципальная программа «Предпринимательство». В 2019 году была оказана поддержка 19 представителям малого и среднего бизнеса на общую сумму – 30 миллионов рублей. В этом году в Балашихе по поручению губернатора (Московской области – ред.) будет открыт центр оказания услуг «Мой Бизнес», – сказал Юров.

Он добавил, что новый центр будет оказывать услуги субъектам малого и среднего предпринимательства в части подбора помещений для ведения бизнеса, заполнению конкурсной документации, а также услуги инжинирингового центра.

На территории Балашихи находится более 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса составляет более 52 тысяч человек.