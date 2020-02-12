РИАМО - 12 фев. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в Московском регионе в декабре 2019 года достигла исторического минимума, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

«Ставка по рублевой ипотеке в Москве составила 9%, в Московской области – 8,9%. За год ставка по рублевой ипотеке в Москве и Московской области снизилась на 1 процентный пункт», – отмечается в сообщении.

Процентные ставки по ипотечным кредитам уменьшились на фоне проведенного ЦБ цикла снижения ключевой ставки. Наибольшие объемы ипотечных жилищных кредитов в Московском регионе были выданы в октябре-декабре 2019 года на сумму 199,7 миллиарда рублей.

По итогам 2019 года столичные заемщики получили 80,8 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 389,8 миллиарда рублей. Жители области оформили 71,4 тысячи ипотечных кредитов на 241,2 миллиарда рублей. В иностранной валюте заемщикам за год выдали 21 ипотечный жилищный кредит на 669,4 миллиона рублей.

Средневзвешенный срок кредитования в Московском регионе составил 18 лет 7 месяцев. По состоянию на 1 января 2020 года доля просроченной задолженности по ИЖК в Московском регионе составила 1,4% против 1,8% по сравнению с 1 января 2019 года.