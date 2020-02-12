РИАМО - 12 фев. Свыше 10 тысяч квадратных метров отвели под размещение коммерческой инфраструктуры в трех жилых комплексах в южной части Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Три жилых комплекса, реализуемые в южной части столицы PSN Group, предусматривают 10,8 тысячи квадратных метров под размещение магазинов и социально-бытовых услуг в шаговой доступности», – говорится в сообщении.

В микрорайоне «Домашний» в районе Марьино предусмотрено 2,5 тысячи «квадратов» коммерческих площадей. Сегодня жителям и гостям микрорайона доступно более 10 магазинов и сервисов, необходимых для повседневной жизни. Среди них: четыре продуктовых магазина и столько же строительных маркетов, пункт выдачи интернет-магазина и салоны красоты.

В Нижегородском районе в ЖК SREDA под коммерческие помещения выделили 5,3 тысячи квадратных метров – работают два продуктовых магазина, аптека, стоматология, три салона красоты и общепита, а также пункт выдачи интернет-заказов.

В ЖК «Гринада» на территории Северного Бутово предусмотрено порядка 3 тысяч квадратных метров для коммерческих помещений. Жилой комплекс находится. В настоящий момент на территории уже открыты два продуктовых магазина, кафе, строительный магазин, стоматология, два салона красоты и центр развития для детей и взрослых. Недавно на территории открылся еще один детский развивающий центр.

«Город заинтересован в реализации проектов, способствующих уменьшению маятниковой миграции, созданию рабочих мест, комфортной и безопасной среды. Это становится возможным, когда жители получают максимальное количество необходимых услуг в пределах одного района», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.