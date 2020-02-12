РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. Более 70 новых врачей привлекли в медицинские учреждения Балашихи в прошлом году, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год.
Мероприятие провели в среду в здании администрации городского округа. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.
Он добавил, что особое внимание в 2019 году было уделено привлечению врачей в медицинские учреждения Балашихи. Всего на работу было принято 73 специалиста, в том числе 35 участковых терапевтов и 17 участковых педиатров.
По его словам, сейчас муниципалитет занимается привлечением высококлассных специалистов под такие масштабные проекты, как строительство центральной городской больницы и нового хирургического корпуса онкодиспансера.
«Благодаря поддержке губернатора в 2019 году эти объекты были включены в государственную программу здравоохранения и началось проектирование. В проекте центральной городской больницы предусмотрено строительство консультативно-диагностического центра с лабораторией, хирургическим и терапевтическим корпусами общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Строительство начнется в 2020 году», – пояснил Юров.
По его словам, самым высокотехнологичным центром в Подмосковье станет и новый хирургический комплекс онкодиспансера. К его строительству приступят также в текущем году.
В 2019 году в городском округе была построена поликлиника 10 в микрорайоне Заря, рассчитанная на 200 посещений в смену, открыто диагностическое отделение поликлиники на улице Гагарина, произведен капремонт учреждений здравоохранения на общую сумму более 700 миллионов рублей, приобретено 74 единицы высокотехнологичного оборудования на сумму более 155 миллионов рублей.
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