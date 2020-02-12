РИАМО - 12 фев. На столичных дорогах в среду вечером образовались семибалльные заторы, после 20:00 ожидается улучшение ситуации, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение сковано на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Также загружены СВХ, Дмитровское шоссе, Ленинский и Ломоносовский проспекты. Пробки есть на северо-западе и юго-востоке МКАД.

Самые серьезные заторы наблюдаются в центре Москвы. Так, пробки образовались на Новом Арбате, Тверской, Знаменке, Моховой и Якиманке, а также на Москворецкой, Котельнической, Кремлевской, Космодамианской и Болотной набережных.

Прогнозируется, что после 20:00 загруженность дорог снизится до 5 баллов, а после 21:00 дороги будут свободны.