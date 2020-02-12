РИАМО - 12 фев. Оперативная группа ГУ МЧС РФ по столице продолжает дежурство в районе Каширского шоссе для информирования населения об актуальной обстановке после того, как поступили сообщения о возможном скачке радиации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в районе склона, где запланировано строительство участка Юго-Восточной хорды, зафиксировали 60-кратное превышение нормы радиации. Эксперты превышение не зафиксировали.

«С 17 часов 12 февраля в связи с обращениями граждан, связанными с ложным срабатыванием датчика ФГУП «РАДОН», работающем в тестовом режиме, а также информирования населения об актуальной обстановке по адресу: Каширское шоссе, 49, в круглосуточном режиме организовано дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по Москве», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что исследования подтвердили наличие радиационного загрязнения грунта возле Московского завода полиметаллов, где планируется построить Юго-Восточную хорду. На данном участке планируют провести полномасштабную рекультивацию. Зараженный грунт вывезут за пределы мегаполиса.