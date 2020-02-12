РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Пользу проекта ЦУР отметили в ходе заседания представителей общественной палаты городского округа Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в здании администрации городского округа Мытищи состоялось заседание круглого стола общественной палаты горокруга. В ходе заседания представители ОП обсудили работу Центра управления регионом.

«В нашем городском округе открыт и успешно функционирует Муниципальный центр управления регионом, туда также стекаются все данные на территории нашего городского округа, информационные сервисы будут постоянно дополняться и улучшаться. Польза этого проекта очевидна и неоспорима», – сказал заместитель главы администрации городского округа Евгений Глинкин.

Он отметил, что отношение к обращениям граждан стало более трепетным. Например, срок обращения по категории «Снег» составляет до суток. Есть обращения которые рассматриваются 8-10 дней, все зависит от их степени важности и возможности их устранения.

«Понятно, что внезапную расклейку рекламы на столбе можно устранить за час, а некоторые ситуации потребуют более длительного финансового вливания, поэтому это может занять время. Есть разделение обращений на категории и по каждой категории выстроен свой срок ответов на обращения», – сказал Глинкин.

Он назвал ЦУР «тепловой картой проблем», так как именно туда направляются все возникающие у горожан вопросы.

«Источники и сбор этих проблем прежде всего портал »Добродел«. Далее – это ЕДДС и всевозможные обращения, в том числе социальные сети. В каждом муниципалитете есть свой источник сбора информации, это может быть Telegram-каналл, WhatsApp-канал, личная приемная главы», – добавил Глинкин.