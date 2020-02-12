РИАМО – 13 фев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что РФ делает все необходимое для борьбы с коронавирусом, а российские граждане были своевременно эвакуированы из города Ухань, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

«Россия предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на территории РФ. Посольство и генконсульства РФ в Китае внимательно отслеживают ситуацию», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия приняла национальный план действий, открыла горячие линии, был создан оперативный штаб, запущена программа «Зарубежный помощник». Из города Ухань, который стал очагом распространения инфекции, вовремя эвакуировали граждан России. В приграничных районах страны открыли специальные пункты пропуска и гумкоридоры.

Захарова подчеркнула, что Россия также помогает Китаю – ранее в КНР была направлена гуманитарная помощь.

В Китае в конце прошлого года начал распространяться новый тип коронавируса. Всего заражено около 45 тысяч человек, погибло более 1 тысячи. Вылечились от инфекции свыше 5 тысяч человек.