РИАМО - 12 фев. Два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в сельских поселениях Шевляково и Елгозино городского округа Клин в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Московской области определены адреса населенных пунктов, в которых будут построены фельдшерско-акушерские пункты в 2020 году», - говорится в сообщении.

Строительство ФАПов включено в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Плановый ввод в эксплуатацию состоится в 2020 году.

Всего в Московской области в этом году построят 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Их строительство пройдет в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».