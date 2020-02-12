РИАМО - 12 фев. Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок на участие во всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Премия является составной частью национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг.

«Конкурс пройдет в два этапа. На первом этапе, с апреля по сентябрь, будут определены лауреаты на уровне федеральных округов. Окружной этап в ЦФО пройдет в мае, заявку на участие можно подать до 29 апреля. Лауреатов премии на общероссийском уровне выберут в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России», – говорится в сообщении.

Победители премии получат различные бонусы от РЭЦ и партнеров премии. Например, персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрация на зарубежном маркет-плейсе и другое.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов напомнил, что в 2019 году подмосковная компания «Плодоимпорт» стала лауреатом премии в номинации «Экспортер года в сфере АПК среди субъектов МСП».

«Само участие в таком конкурсе – это мощный импульс для развития компании, для расширения рынков сбыта. При этом сегодня экспортное направление – одно из приоритетов в развитии экономики региона. Перед правительством области стоят амбициозные задачи по увеличению объемов экспорта до 13 миллиардов долларов к 2024 году. Потенциал для этого в регионе есть – здесь производится множество уникальных товаров, не имеющих даже зарубежных аналогов», – подчеркнул Хромов.

По его словам, власти региона готовы помогать предпринимателям в реализации этого потенциала за счет федеральных конкурсов и региональных мер поддержки.