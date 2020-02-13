РИАМО - 13 фев. В Московском Губернском театре в четверг, а также 26 февраля пройдут премьерные показы поэтического кабаре «Серебряное зеркало», которое напомнит об известных произведениях поэтесс Серебряного века русской поэзии.

Режиссер кабаре Ольга Матвеева рассказала, что идея сделать спектакль только для актрис принадлежит художественному руководителю театра Сергею Безрукову. Он хотел, чтобы выступили девушки, ведь в драматургии, как правило, больше мужчин.

В спектакле прозвучат стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Веры Инбер и других поэтесс Серебряного века.

Поэтическое кабаре – это новый формат для Московского Губернского театра. Он предполагает общение актеров и зрителей не через сцену, а в камерной обстановке. Зрители будут размещаться за небольшими столиками в фойе второго этажа театра. Это позволит присутствующим стать непосредственными участниками перформанса.

В четверг кабаре начнется в 19:00.

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