РИАМО - 12 фев. Каждую неделю в аппарат уполномоченного по правам человека в Москве поступает до 120 обращений, в прошлом году поступило почти 5,5 тысяч обращений, сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.

«Количество обращений в аппарат уполномоченного значительно увеличилось. Когда я начинала свою работу, было примерно 1,2 – 1,3 тысячи обращений в год. На конец 2019 года — 5,4 тысячи обращений. Это значит, что каждую неделю поступает 100-120 обращений», - сказала Потяева в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что в стране запущен проект «Правовой марафон», в рамках которого проводятся встречи с детьми и учащимися, на которых им объясняются их права.

«Молодежь сегодня пресвященная. Она прекрасно живет в нашем информационном поле и прекрасно понимает реалии и что нужно делать», - добавила Потяева.