РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 фев. Около 1,5 миллиарда рублей поступило в бюджет подмосковной Балашихи в 2019 году за счет эффективного использования городского имущества, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В среду он выступил перед жителями и представителями общественности с ежегодным отчетом по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2019 год. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«В 2019 году за счет эффективного использования городского имущества в бюджет Балашихи поступило почти 1,5 миллиарда рублей», – сказал Юров.

Он добавил, что важным показателем экономического роста Балашихи является объем отгруженных товаров. По словам Юрова, в прошлом году он составил более 119 миллиардов рублей и увеличился на 10% по сравнению с 2018 годом.

«Одна из важных задач – мобилизация доходов бюджета, эффективное использование городского имущества. Эффективная работа городских предприятий, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, участие в реализации государственных программ позволяет нам ежегодно увеличивать объем городского бюджета», – отметил глава округа.

Бюджет Балашихи в 2019 году составил 15,8 миллиардов рублей. Объем бюджета на 2020 год составит почти 18 миллиардов рублей.