РИАМО – 12 фев. В Подмосковье 41% жителей сортируют мусор, это лучший показатель среди регионов России, сообщает «Коммерсант».

«74% россиян не сортируют мусор, следует из опроса исследовательского агентства Magram Market Research. Самая распространенная причина — уверенность, что мусор все равно выбрасывается «в одну кучу». Впрочем, 90% тех, кто выкидывает отходы в один бак, все же готовы изменить привычку», — говорится в сообщении.

Хуже всего ситуация с сортировкой обстоит в Дальневосточном федеральном округе, там мусор сортируют только 9% жителей. В остальных округах это 22-30% населения. В Подмосковье – лучший показатель среди регионов, 41% опрошенных заявили, что сортируют отходы.

Председатель правления движения ЭКА Татьяна Честина отметила, что людям нужно давать больше информации о раздельном сборе.

«Некоторые мусоровывозящие компании размещают информацию на сайтах, но этого недостаточно. Нужно больше публиковать материалов в СМИ, размещать рекламу в метро. Кроме того, на доверие влияет и неудачное дизайнерское решение баков. В отличие от прозрачных сеток для пластиковых бутылок, сегодня стоят закрытые контейнеры, где нельзя увидеть, что внутри», — рассказала Честина.

Стоит отметить, что 32% опрошенных людей, которые сортируют мусор, являются пенсионерами, либо предпенсионерами. Среди граждан до 35 лет раздельным сбором занимаются 26%.

С 2019 года Московская область перешла на новый стандарт сбора и переработки отходов. На контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.