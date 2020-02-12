РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска установят новые фонари освещения, сделают площадку для занятий спортом и выгула собак в 2020-2022 годах в ходе второго этапа работ по реализации концепции благоустройства, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила установить в парке «Дубрава» освещение вдоль дороги, ведущей к частному сектору. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу благоустройства территории парка культуры и отдыха в микрорайоне Климовск.

«Разработана концепция развития парков, согласно которой в 2020-2022 году пройдет второй этап благоустройства: запланированы работы по обустройству площадки для выгула собак, спортивной зоны с площадкой для воркаута, дорожек и прогулочных аллей, установке новых малых архитектурных форм, уличных фонарей и так далее. Работы по благоустройству и установке новых фонарей освещения будут продолжены в 2020-2022 годах в рамках реализации концепции развития и благоустройства парка культуры и отдыха «Дубрава», – сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

В парке культуры и отдыха «Дубрава» в 2017-2019 году выполнен первый этап благоустройства: оборудована детская площадка, скейт-парк, прогулочные дорожки, проведена санитарная вырубка поросли зеленых насаждений, установлены модульные туалеты с доступом для малогабаритных групп населения.