РИАМО - 12 фев. В среду на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии мужчина упал на пути в отсутствие электропоезда, он остался жив, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 17:40 на станции метро «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии совершеннолетний мужчина упал на жесткий путь в отсутствие электропоезда. Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд медпомощи. В настоящий момент эту помощь ожидают. Проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что пострадавший жив, ему быстро помогли подняться на платформу.

Представитель пресс-службы Московского метрополитена также уточнил, что на станции «Рязанский проспект» на короткое время снимали напряжение на путях из-за упавшего человека. Несколько поездов были вынуждены снизить скорость и остановиться для соблюдения интервала между составами.

«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. <…> Количество пассажиров на платформах соответствует среднему значению для этого времени на этом участке», - уточнил представитель пресс-службы подземки.

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