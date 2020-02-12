РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. В среду в подмосковном Подольске около 200 студентов и школьников составили фразу из «живых» букв ко Дню освобождения Будапешта, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель местного штаба Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Ольга Сухарева.

«Студенты и школьники округа в среду, 12 февраля, приняли участие в акции-перфомансе, посвященной Дню освобождения Будапешта войсками Красной армии от немецко-фашистских захватчиков 13 февраля 1945 года. Ребята, а это около 200 человек, на площади Славы составили фразу из «живых» букв. Общая, составленная участниками фраза: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Мероприятие проводилось по инициативе местного штаба Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России», – сказала Сухарева.

Она отметила, что в среду данная акция также проводилась в Клину, Зарайске и Балашихе. Цель акции – противостоять тенденции искажения исторических фактов на территории европейского пространства о подвиге советского солдата и Победе Красной армии в Великой Отечественной войне.

Освобождение Будапешта – часть крупнейшей Будапештской стратегической наступательной операции, продолжавшейся 108 дней. Будапештская операция проводилась силами 2-го и 3-го Украинских фронтов с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии.