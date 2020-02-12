РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 фев. В прошлом году в Балашихе потратили около 31 миллиарда рублей на реализацию проектов в различных сферах, это позволило создать в округе более 2 тысяч рабочих мест, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям муниципалитета.

В среду Юров отчитался перед жителями городского округа о проделанной работе в прошлом году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, руководители предприятий, представители общественности, ветераны Балашихи и другие.

«В 2019 году на территории Балашихи был реализован целый ряд инвестиционных проектов в различных сферах на общую сумму около 31 миллиарда рублей. Это позволило создать в округе более 2 тысяч новых рабочих мест», – сказал Юров.

Он добавил, что основу экономики городского округа по-прежнему составляют военно-промышленный и научно-производственный комплекс. Градообразующие предприятия наращивают объемы производства и создают новые рабочие места.

По словам Юрова, на базе научно-исследовательского инженерного института в 2019 году были открыты новые производства. Новые цеха были открыты на территории авиакорпорации «Рубин». Новые рабочие места создали благодаря инвестиционным проектам предприятий «Криогенмаш», 345 механического завода, НИТИ имени Снегирева и другим.

За последние 5 лет в Балашихе было создано более 10,5 тысяч рабочих мест.