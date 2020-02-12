РИАМО – 12 фев. В турбину самолета авиакомпании S7, летевшего из аэропорта Домодедово в Пензу, попала птица, сообщает Газета.ru.

Птица попала в турбину при посадке, когда самолет находился на высоте всего 15-20 метров.

«Воздушное судно совершило штатную посадку в аэропорту назначения. В результате никто из 62 пассажиров не пострадал», - говорится в сообщении.

В результате происшествия произошло механическое повреждение лопаток турбины левого двигателя. Сотрудники местной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту произошедшего.