РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Сотрудники детской библиотеки №11 Подольска подарили Московской областной детской больнице более 70 книг для выездного читального зала и провели мастер-класс по созданию волшебного цветка, сообщается в группе «ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» в соцсети «ВКонтакте».

«В гости к пациентам ГБУЗ МО «Московская областная детская больница» приехали сотрудники детской библиотеки №11 из методико-инновационного отдела. Они подарили более 70 книг для игровой комнаты, где для мальчишек и девчонок открылся выездной читальный зал «Читалочка», – говорится в сообщении.

В рамках акции «Дарите книги с любовью» для детей и родителей прошел мастер-класс, на котором они все вместе мастерили волшебный цветок. Также все ребята получили в подарок интересные книги и приглашения в библиотеки городского округа Подольск.