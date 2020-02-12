РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Подольская городская прокуратура обязала администрацию округа обеспечить земельный участок, предоставленный многодетной семье, инженерными коммуникациями и сделать его доступным для транспорта, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Подольская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

«Установлено, что орган местного самоуправления выделил многодетной семье заявителя земельный участок на территории, необеспеченной транспортной доступностью и инженерными коммуникациями. Это создает препятствия для использования земли по целевому назначению. По результатам проверки Подольская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании органа местного самоуправления обеспечить земельный участок, предоставленный многодетной семье, необходимой инфраструктурой», – говорится в сообщении.

Не согласившись с предъявленными требованиями, Подольский городской суд отказал в удовлетворении искового заявления прокуратуры. На указанное решение было принесено апелляционное представление, которое судебной коллегией Московского областного суда удовлетворено, решение суда первой инстанции отменено, иск прокуратуры удовлетворен.