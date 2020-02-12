РИАМО – 12 фев. Храп может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, у храпящих людей бывают задержки дыхания во сне, которые могут длиться до 10 секунд и наносить вред здоровью, сообщил врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания – это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — сказал Кошелев в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что такие задержки дыхания могут испортить человеку целый день и сон, так как мозгу приходится пробуждаться для возобновления дыхания. Это может вылиться в головную боль и чувство усталости.

Если ребенок храпит и у него происходят задержки дыхания, то он не получает нужное количество кислорода, и организм не развивается. После такого сна ребенок просыпается беспокойным, у него отсутствует аппетит.

Специалист порекомендовал в подобных случаях сразу обращаться к врачам.