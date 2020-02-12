РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Лыжник из подмосковного Красногорска выиграл на дистанции в 15 километров в рамках первенства страны среди юниоров, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Спортсмен КСШОР «Зоркий» Антон Быков выиграл первенство России по лыжным гонкам среди юниоров в старте на 15 километров свободным стилем», – говорится в сообщении.

Соревнования в настоящее время проходят в Архангельске.

«Антон занимается в спортшколе с 8 лет, мастер спорта России, в 2019 году занесен на Доску почета Красногорска. Сейчас он студент Московского государственного института путей сообщения», – добавляется в материале.

Тринадцатого февраля красногорский спортсмен примет участие в спринте.