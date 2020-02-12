РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Весной 2020 года инженеры-лесопатологи обследуют лес возле микрорайона Кузнечики в Подольске, они должны будут решить, что дальше делать с буреломом, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на огромное количество бурелома в лесу возле микрорайона Кузнечики. По его мнению, бурелом опасен для людей, которые используют лес, как место для прогулок. Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел обращение по вопросу проведения лесопатологического обследования лесного массива вблизи микрорайона Кузнечики.

«Указанный в обращении участок относится к лесному участку в составе земель лесного фонда квартал 23 выдел 5 Подольского участкового лесничества. Лесные насаждения здесь смешанные с преобладанием в составе лиственных пород деревьев. Лесной участок включили в план проведения работ инженерам-лесопатологам ФБУ «Рослесозащита» и ГКУ МО «Мособллес» на вегетационный период 2020 года», – говорится в сообщении комитета лесного хозяйства Московской области.

В весенне-летний период 2020 года, начиная с 15 мая, на указанном в обращении лесном участке запланировано проведение лесопатологического обследования (ЛПО), по результатам которого сформируют документы для выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий на 2021 год.

Акты ЛПО будут размещены на официальном сайте комитета. О результатах лесопатологических обследований будет сообщено дополнительно.