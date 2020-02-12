РИАМО - 12 фев. Строительство жилого дома на 396 квартир для переселения горожан по программе реновации завершается в столичном районе Коньково на юго-западе Москвы, его введут в эксплуатацию в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра города.

Новостройка расположена в квартале 44–47, корпус 12.

«В доме 144 однокомнатные квартиры, 180 двухкомнатных и 72 трехкомнатные. Общая площадь квартир составляет 20 ,9 тысячи квадратных метра», – говорится в сообщении.

Ремонт в новом жилье делать не нужно – стены в комнатах, кухне и коридоре оклеят флизелиновыми обоями, а потолки окрасят. На полу в санузлах, на балконах и лоджиях, в кухнях и прихожих уложат керамогранит светлых оттенков, а в комнатах – ламинат не ниже 32-го класса. Межкомнатные двери выполнят из шпона.

Также в квартире будут установлены ванна, унитаз, раковина и полотенцесушитель. На кухне появятся плита и мойка, по всей длине зоны уложат керамический фартук.

На окна поставят стеклопакеты с москитной сеткой, а металлические входные двери утеплят.