РИАМО – 12 фев. Больше 900 мероприятий за рубежом Россотрудничество организует в год празднования 75-летия Победы, следует из материалов к пресс-конференции Россотрудничества.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала, что одна из главных задач мероприятий - борьба с фальсификацией истории. Для этого будут проведены выставки, кинопоказы, концерты и научные интересы. Также в Белграде, Варшаве, Будапеште, Вене, Берлине и Праге пройдет акция «Дороги Победы». Проект стартовал в Белграде в октябре 2019 года. В январе 2020 года акция прошла в Варшаве.

«Из крупных акций в понедельник в Сербии мы проводим закладку Вечного огня. Там будет Шойгу (министр обороны РФ – ред.), я тоже поеду туда. И это будет закладка капсулы с Пискаревского кладбища (мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге – ред.), и где-то, я надеюсь, к маю этот Вечный огонь будет гореть», - рассказала Митрофанова.

Кроме того, за рубежом пройдет акция «Диктант Победы». Помимо стран, которые приняли участие в диктанте в 2019 году (страны СНГ, Европы и Азии), в акции примут участие страны Западного полушария.

Еще одна акция «Победа - одна на всех!» стартует 15 февраля. Акция включает конкурс для зарубежных старшеклассников, которые изучают русский язык.