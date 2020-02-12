РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 фев. Жители Домодедова до 26 февраля смогут проголосовать за лучший отремонтированный подъезд в округе, сообщается на официальном сайте администрации Домодедова.

"По результатам II подэтапа Московского областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» определен перечень подъездов для участия в номинации «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий», проводимой на интернет-портале «Добродел». Голосование будет проходить с 12 по 26 февраля", – говорится в сообщении.

В перечень попал подъезд №4 по адресу: Домодедово, микрорайон Западный, улица Дружбы, дом №1.