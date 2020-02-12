РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Городской округ Люберцы стал лучшим в Подмосковье по итогам работы культурно-досуговых учреждений, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду он отчитался перед населением Люберец по итогам работы в прошлом году.

«Наш округ вполне заслуженно занял первое место в Московской области, и это результат работы, прежде всего, руководства и коллективов Люберецкого дворца культуры, Красковского культурного центра и Центра культуры и семейного досуга Томилино», – сказал Ружицкий.

В своем выступлении он добавил, что творческие коллективы городского округа приняли участие в 356 конкурсах, в том числе в 50 международных. В общей сложности они завоевали 722 награды.

14 одаренных детей, в том числе 7 ребят с ограниченными возможностями стали областными стипендиатами за особые достижения в различных направлениях искусства, участие в конкурсах и фестивалях.

Округ вошел в государственную программу Московской области. В соответствии с данной программой в Люберцах будет построено здание для размещения школы «Мир молодого искусства» с одновременной реконструкцией Люберецкого дворца культуры.