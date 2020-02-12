РИАМО (БАЛАШИХА) – 12 фев. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил три знака отличия за труды, службу закону, достижение высоких результатов в служебной деятельности по итогам работы за прошлый год, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В среду в здании администрации горокруга прошел ежегодный отчет главы городского округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Брынцалов поблагодарил Юрова, его команду, трудовые коллективы за активную работу на благо городского округа, пожелав им дальнейших успехов, динамичного развития и решения самых важных вопросов и задач.

«В Балашихе в течение всего 2019 года велась системная работа во всех направлениях, решались очень важные вопросы, а это результат сплоченной работы как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. Это реализация всех национальных проектов, 16 государственных и 15 муниципальных программ. В этом заслуга и поддержка жителей округа, работников всех предприятий, общественных организаций, сотрудников управлений. Без их понимания и поддержки было бы невозможно реализовать и четко планировать будущее, ставить новые задачи, приоритеты, чтобы город и дальше развивался», – сказал Брынцалов.

По итогам работы за 2019 год он вручил знаки отличия за труды, службу закону, достижение высоких результатов в служебной деятельности начальнику МУ МВД России «Балашихинское» Михаилу Москаленко, начальнику центра управления 1 армии ПВО особого назначения Константину Симоненко и заместителю управления культуры администрации Балашихи Галине Корягиной.

Юров вручил благодарности от имени губернатора Московской области генеральному директору АО «Научно- исследовательский инженерный институт» Игорю Смирнову, директору информационного агентства «Большая Балашиха» Илье Очаковскому, почетному жителю Балашихи Ираиде Шакарянц за многолетний труд, высокие профессиональные достижения по итогам работы в 2019 году.