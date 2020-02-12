РИАМО - 12 фев. В Троицком административном округе Москвы в деревне Бунчиха в среду произошло ДТП, в котором погиб человек, еще один пострадал, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«В деревне Бунчиха произошло столкновение двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб», - говорится в сообщении.

Еще один человек пострадал, получив травмы различной степени тяжести.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.