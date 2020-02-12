РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Сотрудники городской больницы №2 подмосковного Красногорска сдали порядка более 14 тонн вышедшей из употребления электроники, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Лечебное учреждение заняло второе место в программе «Школа утилизации: электроника» среди учреждений здравоохранения Московской области. Итоги подвели 12 февраля в доме правительства региона. Церемония собрала 250 наиболее активных участников программы: школьников, журналистов, представителей власти и бюджетной сферы.

«Сотрудники красногорской больницы собрали и сдали 14,4 тонны вышедшей из употребления электроники. Награду получил главный врач ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» Владимир Винокуров», – говорится в сообщении.

Лидером стала Коломенская центральная районная больница, а третье место заняла поликлиника №5 Мытищинской городской клинической больницы.

Экологическая программа «Школа утилизации: электроника» – единственная в России программа по бесплатной утилизации отработавшего оборудования.