РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Специалисты молодежного центра Подольска рассказали студентам колледжа о вреде табакокурения, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Курение изделий табачной промышленности и злоупотребление алкоголем в подростковой среде - это проблема и медицинская, и социальная.

«В среду, 12 февраля, в Подольском колледже имени Никулина, в структурном подразделении №1, специалистами по работе с молодежью молодежного центра «Максимум» была проведена профилактическая беседа «Табак тебе враг». Студентам было рассказано о вреде табакокурения и о том, как он влияет на организм человека», - говорится в сообщении.

В конце мероприятия со студентами колледжа была проведена интеллектуальная игра: «Кто хочет стать здоровым?».