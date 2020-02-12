РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Сотрудники полиции подмосковного Красногорска задержали местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона стоимостью 16 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местной жительницы о краже мобильного телефона в деревне Поздняково. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний местный житель. В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.